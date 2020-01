Video – Cosmi: “Napoli in netto miglioramento, magari gli facciamo uno sgambetto”

Alla prima assoluta sulla panchina del Perugia Serse Cosmi parla della sfida di Coppa Italia in programma martedì 14 al San Paolo di Napoli.

Napoli-Perugia sarà un match ricco di significati, per entrambe le squadre. Categoria e obiettivi sono nettamente diversi, ma la partita significa tanto per entrambi gli allenatori. Gennaro Gattuso si gioca la possibilità di entrare in Europa dalla porta di servizio e soprattutto vuole una vittoria per dare morale ai calciatori. Serse Cosmi vuole cominciare al meglio l’avventura sulla panchina dei grifoni, dopo aver sostituito Massimiliano Oddo. Sulla carta la sfida impari, anche perché nel video di Umbria On è lo stesso Cosmi a sottolineare: “Magari qualche calciatore del Napoli attuale, non sa nemmeno chi sono“. Un sorriso quello del tecnico del Perugia che dice molto sulla sfida del San Paolo, in cui si potrebbe vedere in campo anche Diego Demme. Il nuovo acquisto azzurro si sta allenando con la squadra e potrebbe avere una chance.

Cosmi sogna l’impresa: “Magari succede come in Inghilterra”

“Ho massimo rispetto per il Napoli, sappiamo perfettamente quali sono le differenze e le forze in campo, però nel calcio mai dire mai” ha detto il tecnico in conferenza stampa. “In Inghilterra capita che squadre di serie minori riescono a vincere una partita che sulla carta sembra impossibile” dice Cosmi. E’ lo stesso tecnico del Perugia a sottolineare come la squadra azzurra “sia in netto miglioramento, nelle ultime due partite è stata anche molto sfortunata“. Mentre sul suo rapporto con Gennaro Gattuso ha detto: “Lo stimavo da calciatore e lo stimo ancora da allenatore” poi racconta un aneddoto: “Solo qualche mese fa eravamo al San Siro a vedere una partita dell’Inter, ora ci affrontiamo sul campo, è una cosa che mi fa molto piacere“. La sfida di Coppa Italia si giocherà alle ore 15 con diretta su Rai 2.