Visite mediche per Rrahmani: sarà un calciatore del Napoli

Rrahmani sarà un calciatore del Napoli sono state fissate anche le visite mediche, lo rivela Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale.

Il Napoli prosegue la campagna acquisti di gennaio, guardando anche al futuro. Amir Rrahmani sosterrà martedì le visite mediche a Villa Stuart, è quanto rivela Gianluca Di Marzio di Sky. L’affare è in chiusura con il Napoli pronto a versare al Verona 14 milioni di euro per acquisire il cartellino del difensore kosovaro di origini albanesi, che resterà fino a giugno in veneto. La chiusura della trattativa è in dirittura d’arrivo, mancano solo alcuni dettagli da limare. Rrahmani sarebbe il terzo acquisto della SSCN in questo mercato di gennaio, dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka. Il tedesco è stato già ufficializzato da Aurelio De Laurentiis, mentre ieri il centrocampista slovacco ha incontrato Gattuso a cena. L’annuncio ufficiale arriverà a breve, il tempo di mettere in ordine le ultime formalità ed aspetti burocratici.

Visite mediche per Rrahmani, standby Amrabat

Se per Rrahmani sono già pronte le visite mediche, non si può dire la stessa cosa per Sofyan Amrabat altro calciatore di proprietà del Verona. Il Napoli è in netto vantaggio su tutti e già da tempo ha fatto netti passi avanti per acquistarlo, tanto che nei giorni scorsi si parlava insistentemente di una trattativa in chiusura. La società partenopea e quella scaligera hanno già trovato l’accordo, ma manca quello con il calciatore. Una frenata nella trattativa per Amrabat c’è stata nel momento in cui l’Inter ha fatto percepire la volontà di prelevare il calciatore. I nerazzurri non hanno l’accordo col Verona e per il momento non vogliono lanciare l’affondo decisivo, cosa che tiene il Napoli sempre in vantaggio. Aggiornamenti su questa trattativa potrebbero esserci nei prossimi giorni, dato che Cristiano Giuntoli cercherà di chiuderla entro la fine del mercato di gennaio, lasciando poi il calciatore a Verona.