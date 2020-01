Napoli, Tonelli alla Sampdoria si chiude a breve. De Laurentiis mette a segno un colpo da 14 milioni per giugno

La redazione di Sky sport 24 ha riportato interessanti aggiornamenti sul Calciomercato del Napoli. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole concludere il passaggio di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Interessanti novità anche sul mercato in entrata:

“Si è riaperta la trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Tonelli. I due club hanno espresso la reciproca volontà per portare a termine la trattativa.

Servirà ancora qualche giorno per formalizzare la cessione di Tonelli dal Napoli alla Sampdoria, ma si registra la volontà di tutte le parti, intenzionate a chiudere a breve questo discorso.

De Laurentiis ha messo a segno un colpo da 14 milioni per il kosovaro Rrahmani. Il difensore resterà in prestito alla squadra di Juric fino a giugno. Ancora in stand-by invece la trattativa per Amrabat, sempre con il Verona“.

“Il Napoli lavora anche sulle uscite, in particolare, per Younes ci sono state richieste da Torino e Genoa. L’esterno tedesco potrebbe lasciare il Napoli ma restare comunque in Serie A. L’interesse del Tottenham su Fernando Llorente è sempre più forte: la società inglese rivuole l’attaccante spagnolo in Premier League e mette sul piatto un importante tassello della propria rosa. Proposto al Napoli il centrale difensivo Jan Vertonghen, che non stuzzica però l’interesse azzurro”.