Il Napoli stringe per Tsimikas dell’ Olympiakos. Giuntoli prova a Cedere Ghoulam in Francia. De Laurentiis apre a una deroga per Vertonghen

IL NAPOLI VUOLE TSIMIKAS

Il Napoli, vive una crisi progettuale, tecnica, psicologica, l’arrivo di Gattuso ha avviato un rinnovamento profondo – che sta passando e passerà anche dal mercato. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del corriere dello sport, De Laurentiis sta

spingendo per il terzino mancino Tsimikas, che riempirebbe la fascia di sinistra, quella sulla quale ormai è rimasto solo Mario Rui, e dalla quale è scomparso Ghoulam.

Giuntoli vorrebbe cedere l’algerino, ma la situazione non è semplice a causa dei bonus che si è conquistato al momento del rinnovo, poco prima che si infortunasse.

Kostas Tsimikas, 24 anni a maggio, costa intorno ai sei milioni, ha battuto la concorrenza di Koutris, ed è rimasto sul taccuino del diesse e di Maurizio Micheli. Il capo dell’area scouting, lo segue da tempo. Tutto dipende dalla cessione di Ghoulam, se dovesse andare in Francia come tutti sperano, il terzino greco arriverebbe a Napoli.

La società azzurra sta lavorando anche alle cessioni di Lorenzo Tonelli e Amin Younes (il tedesco è in rottura con Gattuso).

Novità per quanto riguarda Elseid Hysaj, il terzino albanese è stato tolto dal mercato e addirittura ora si starebbe ragionando con il suo agente per un rinnovo di contratto, anche se le rischieste dell’albanese, 2,7 milioni di euro all’anno sembrano troppo alte. Si continuerà a trattare nei prossimi giorni.



DEROGA PER VERTONGHEN

Al Napoli è venuta la tentazione di pensare ad un trentatreenne (ad aprile), ma di qualità, come Jan Vertonghen: va in scadenza, a giugno, con il Tottenham, ci sono stati ripetuti colloqui con il suo entourage che hanno creato spiragli e spinto a una serie di riflessioni.

E’ una ipotesi tenuta lì, anche perché il progetto in genere sfugge a certe scelte d’età avanzata (Llorente è stata un’eccezione). Ad oggi non si sono registrati novità.

Se il belga dovesse aver voglia di andar via dalla Premier, per cominciare ad allestire il proprio futuro, il Napoli sarebbe pronto ad accelerare.