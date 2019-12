Ghoulam chiede la cessione, il Marsiglia pronto al colpo

Ghoulam chiede la cessione. Il Marsiglia di Villas Boas alla finestra per cercare il colpo, Gattuso può liberare il terzino algerino.

Il Napoli sta pensando se lasciarlo ancora in rosa oppure accontentare le richiese del giocatore. La cessione di Ghoulam (si parla del Marsiglia ndr) costringerebbe il club a dover recuperare sul mercato un altro esterno di fascia. Si sta pensando ad Acuna dello Sporting Lisbona, ma pure a Rodriguez del Milan, con quest’ultimo che non vorrebbe venire al Napoli solo per fare la riserva di Mario Rui e quindi perdere il treno per gli Europei. La decisione è difficile da prendere anche perché oramai Faouzi Ghoulam non riesce a rientrare più in campo. Nonostante venga segnalato in ripresa il calciatore appare bloccato. Gattuso vuole valutare ulteriormente le sue condizioni sia fisiche che mentali, prima di poter dare l’assenso ad una sua partenza.

La possibile cessione di Ghoulam fa drizzare le orecchie all’Olympique Marsiglia che attraverso Villas-Boas ha fatto sapere di aver preso informazioni sul calciatore. Un ritorno in patria, anche in prestito, potrebbe essere la soluzione giusta se si vuole recuperare il calciatore. Discorso diverso se il Napoli vuole utilizzarlo per fare cassa, allora in quel caso il Marsiglia dovrà presentarsi con una buona offerta alle porte di Aurelio De Larentiis che difficilmente gradisce deprezzare i suoi talenti, anche se vengono da un periodo buio. Ghoulam attualmente resta un potenziale inespresso della squadra, un calciatore che avrebbe potuto dare tantissimo, anche durante la gestione Ancelotti ma che non è riuscito mai ritrovare la migliore condizione psicofisica. Il solo Mario Rui non può tirare avanti per tutto il campionato, così come l’adattamento a turno di Luperto, Hysaj e Di Lorenzo non può essere la soluzione giusta per una squadra che deve cercare di risalire la china in campionato e provare a fare l’impresa contro il Barcellona in Champions League.