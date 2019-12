Lobotka al Napoli, fissato il prezzo: missione in Spagna

E’ stato fissato il prezzo di Lobotka, il Napoli è pronto a far partire la missione in Spagna per prendere il regista che serve a Gattuso.

Si aggira sui 30/35 milioni di euro il prezzo di Lobotka, il Napoli ha capito che il Celta Vigo avrebbe fatto uno sconto sui 50 milioni di euro della clausola rescissoria imposta a 50 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport che sottolinea come l’affare si potrebbe chiudere ‘facilmente’ a 30 milioni, anche perché bisogna considerare che “alla base di partenza va aggiunta la decisiva voglia di Stani, come lo chiamano tutti, di seguire le orme di Hamsik. Il suo antico sponsor. La distanza, insomma, non è poi così ampia considerando che il Napoli vorrebbe investire intorno ai 25 milioni di euro, la notizia recapitata all’intermediario al lavoro sulla trattativa ha il valore di una notevole predisposizione a vendere. Non resta che parlarne da vicino. Nei prossimi giorni con un incontro in Spagna. Casa Lobotka per il momento” scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Il Celta ha fatto il prezzo per Lobotka, il Napoli è pronto ad offrire subito al club spagnolo 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Una distanza non incolmabile, anche perché l’ingaggio del calciatore è più che alla portata degli azzurri: si parla di 700 mila euro a stagione. Intanto tiene ancora banco la vicenda Fabian Ruiz. La notizia lanciata da As ha aperto il dibattito mediatico e tra i tifosi, ma da più parti si sottolinea come i media spagnoli sembrano tirare acqua al mulino del Real Madrid che vorrebbe prendere subito il calciatore o comunque non pagare la mega clausola che De Laurentiis vuole inserire nel contratto dello spagnolo: 180 milioni di euro sarebbero un salasso per chiunque, anche per la casa blanca di Florentino Perez. Al momento, assicurano, Ruiz non pensa ad altro che a trovare l’accordo per il rinnovo con il Napoli.