Napoli, il nome nome nuovo è Carrasco: percorso inverso di Mertens e Callejon?

Il nome nuovo per il mercato del Napoli è Carrasco. Lo rivela l’edizione odierna de il Corriere dello Sport che parla di un interesse di Giuntoli.

Carrasco al Napoli è un’idea che era balzata in testa a Giuntoli già “tre anni fa, poi lasciò perdere perché non si poteva competere coi cinesi, che misero 27 milioni di euro sul tavolo e consegnarono al belga di origini portoghesi e spagnole un pluriennale da restare storditi” scrivere Corriere dello Sport che nel pezzo a firma di Antonio Giordano aggiunge: “Ora Carrasco ha capito che il suo calcio è altrove e gli manca, sa che esistono due possibilità, uno è un richiamo del cuore, ed è l’Atletico Madrid, e l’altro è di nuovo il Napoli, ma bisognerà aver pazienza e capire cosa indicheranno le stelle, che nel football segnano il destino“.

Yannick Carrasco al Napoli potrebbe fare il percorso inverso di Mertens e Callejon, due calciatore che il Dalian ha messo nel mirino già da tempo. Benitiz e Hamsik spingono per averli in cina, ma il belga più di tutti vorrebbe restare al Napoli, società che sta trattando il rinnovo ma che potrebbe perderli a zero a fine stagione, dunque sarebbe pronta a discutere una cessione a gennaio per riuscire a guadagnare qualcosa. In caso di partenza di uno dei due Carrasco, che ha ancora 26 anni, potrebbe essere proprio quel calciatore in grado di colmare la lacuna lasciata dallo spagnolo o dal belga, ma per ora il discorso viaggia ancora sui binari dell’incertezza, eppure tanto tempo da perdere non c’è il quarto posto rappresenta un miraggio in questo momento la vittoria sul Sassuolo non può illudere. Qualcosa sul mercato invernale va fatto se si vuole continuare a competere e dare a Gattuso una rosa più congrua al suo modo di giocare, altrimenti diventerà tutto maledettamente più complicato. Intanto sul fronte uscite si parla con insistenza di un addio di Koulibaly già a gennaio, con Di Marzio che aveva caldeggiato questa ipotesi ma per giugno.