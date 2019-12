Di Marzio: “Il Napoli ha preso il sostituto di Koulibaly. Serve un play”

Gianni Di Marzio a Radio Marte parla di calciomercato e delle trattative future che interessano anche Kalidou Koulibaly, al centro di tante trattative.

Di Marzio è sicuro: “Il Napoli ha preso il sostituto di Koulibaly” che sarà Rrahmani il difensore del Verona praticamente già bloccato insieme con Amrabat. La trattativa è praticamente conclusa come sottolinea lo stesso Gianni Di Marzio, ex allenatore e oggi consulente di mercato: “Sofyan Amrabat e Amir Rrahamani sono vicinissimi al Napoli. La scorsa settimana gli azzurri hanno chiuso questa trattativa, definita al 99%. I due giocatori arriveranno nella prossima stagione”.

Secondo Di Marzio Rrahmani sarà il sostituto di Koulibaly. Il difensore del Kosovo ha 25 anni e può giocare sia centrale, ma anche su entrambe le fasce dato che riesce a calciare con tutti e due i piedi. Il Napoli ha messo in piedi col Verona una doppia operazione di mercato sulla base di 30 milioni di euro, per portare Amrabat e Rrhamani a vestire la maglia azzurra. Mancano gli ultimi dettagli, a meno di clamorosi colpi di scena sia il centrocampista olandese, sia il difensore kosovaro vestiranno la maglia azzurra a partire da luglio in poi. Lo stesso Di Marzio a Radio Marte ha parlato anche delle necessità attuali del Napoli: “Agli azzurri serve un calciatore in grado di dare equilibrio a tutta la squadra, un playmaker. Lo dico dalla scorsa estate”. Qualcosa si potrebbe fare a gennaio dove insiste il nome di Torreira, mentre oggi è spuntata l’affascinante e carissima idea Tonali. “Gennaio è un mercato di prestiti, in questo periodo si può solo tamponare e tappare qualche buco, non è facile fare affari a campionato in corso”. Il Napoli ha chiesto all’Arsenal proprio il prestito di Torreira con diritto di riscatto a giugno. I Gunners stanno tentennando, anche perché il nuovo manager Arteta potrebbe bloccare tutto.