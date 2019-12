Serie A, la classifica senza errori arbitrali della 17 giornata

La classifica senza errori arbitrali della giornata 17 del campionato di serie A: Chiffi nega l’ennesimo rigore al Napoli.

Altro che piagnisteo, il Napoli si è visto negare l’ennesimo rigore, gli azzurri hanno 11 punti in meno in classifica figli dei sistematici errori arbitrali. La serie A dal punto di vista degli errori arbitrali ormai è uno scandalo perpetuo.

In soli 17 giornate di campionato Rocchi ha diretto già tre volte la Juventus con effetti devastanti per l’Inter (VII giornata), l’Atalanta (XIII) e Sampdoria (XVII).

Sono 4 i rigori non fischiati contro la Juventus; sono ancora 4 le espulsioni non comminate ai bianconeri e sono 2 le reti irregolari convalidate ai bianconeri. Penalizzato ancora una volta il Napoli; non convince Orsato a Firenze sul piano disciplinare.

ERRORI ARBITRALI NELLA GIORNATA 17 DELLA SERIE A

SAMPDORIA – JUVENTUS 1 – 2, ROCCHI (BANTI).

Disastroso Rocchi, male assistito da Banti al VAR. Resta assurda l’espulsione di Caprari in una gara che la Juventus avrebbe dovuto terminare in doppia inferiorità numerica.

Al 2’ è negato un calcio di rigore alla Sampdoria per fallo di Demiral su Murru.

Al 5′ è graziato Matuidi per fallo danni di Thorsby. Nessun provvedimento disciplinare per il francese.

Al 7’ non espulso Pjanic che con un intervento scomposto, col piede a martello, colpisce la tibia di Ramirez. Rocchi non fischia nulla e fa proseguire il gioco ma poi inspiegabilmente ferma la pericolosa ripartenza ligure per soccorrere lo stesso Ramirez che il colpo lo aveva subito alla gamba. Infatti alla ripresa del gioco il pallone è consegnato alla Sampdoria. E Banti?

Al 19’ segna Dybala. Al 35’ segna Caprari.

34’ Demiral non è ammonito quando da dietro stende Ramirez nei pressi dell’area di rigore juventina.

43′ non è perdonato il ligure Jankto per fallo su Dybala.

Al 45’ segna Ronaldo.

59’ è ammonito Pjanic. Il bosniaco fa fallo su Caprari e protesta anche platealmente per la punizione fischiata contro.

61′ Cartellino giallo per Murillo per fallo su Cristiano Ronaldo.

63’ Demiral affronta Murru in area bianconera e lo spinge furori dal campo, ma Rocchi non interviene. Per Murru entrano in campo i sanitari, ma c’erano probabilmente anche gli estremi per un calcio di rigore e l’espulsione di Demiral.

Al 76 Demiral colpisce alle spalle Caprari; ne nasce una scaramuccia tra i due che Rocchi risolve con doppio cartellino giallo.

Al 92’ ne combina un’altra delle sue Rocchi con l’assurda espulsione di Caprari. Il giocatore ligure ha il braccio largo solo per prendere posizione nei confronti di Demiral che è dietro. Demiral si butta a terra simulando un colpo al volto mai subito. Rocchi ammonisce gratuitamente Caprari per la seconda volta, lasciando impunito Demiral; Banti al VAR non interviene neanche stavolta.

Al 96’ è straordinario Rocchi quando ammonisce Ramirez per aver allontanato il pallone, ma una manciata di secondi dopo non fa lo stesso con Ronaldo per lo stesso motivo.

FIORENTINA – ROMA 1 – 4, ORSATO (AURELIANO).

Manca la seconda ammonizione di Pezzella per la prolungata trattenuta ai danni di Dzeko all’81’. Pezzella era stato ammonito al 20’ per fallo su Zaniolo. Resta incomprensibile l’ammonizione a Castrovilli al 64’ per simulazione. Il contatto con Mancini c’è tutto, ma se non dai il rigore non è detto per forza che Castrovilli abbia simulato. Anche in Milan – Napoli Orsato aveva evidenziato questi eccessi con l’ammonizione di Elmas per simulazione.

SASSUOLO – NAPOLI 1 – 2, CHIFFI (VALERI).

Scippato ancora una volta il Napoli. Scandaloso il duo Chiffi – Valeri; come abbiano fatto (al 49’) a non vedere l’abbraccio di Locatelli a Hjsay in area modenese resta un mistero. Al Napoli manca l’undicesimo rigore in 17 gare di campionato.

ECCO LA CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI XVII GIORNATA DI SERIE A

Classifica reale Classifica senza errori Inter 42 Inter 39 -3 Juventus 42 Lazio 36 Lazio 36 Napoli 35 +11 Roma 35 Roma 35 Atalanta 31 Atalanta 33 +2 Cagliari 29 Cagliari 30 +1 Parma 25 Juventus 28 -14 Napoli 24 Parma 24 -1 Bologna 22 Milan 20 -1 Milan 21 Verona 20 +1 Torino 21 Bologna 21 -1 Sassuolo 19 Sassuolo 19 Verona 19 Fiorentina 17 Udinese 18 Torino 17 -4 Fiorentina 17 Udinese 17 -1 Lecce 15 Lecce 16 +1 Sampdoria 15 Sampdoria 15 Brescia 14 Brescia 14 Spal 12 Genoa 12 +1 Genoa 11 Spal 12

