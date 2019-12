Il Napoli accelera per Boga. Politano solo se parte Callejon. Per il centrocampo azzurro è corsa a cinque.

Il Napoli torna al successo dopo otto partite di astinenza in campionato, e già questa è una notizia importante. La squadra di Gattuso ha fatto vedere cose interessanti, trame più veloci e distanze più brevi rispetto al passato recente.

Soprattutto ha mostrato di nuovo una manovra offensiva efficiente, e così il gol nel finale è apparso meritato.

La società archiviata la prima parte di campionato si è immersa nel mercato, se i punti languono le casse sono floride. Secondo quanto riportato nel verbale dell’assemblea dei soci del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 29,16 milioni di euro.

Il risultato netto di 29,16 milioni del 2018-2019 va dunque ad incrementare ulteriormente il patrimonio netto del Napoli, che dovrebbe salire così dai 116,26 milioni del 30 giugno 2018 ai 145,42 milioni del 30 giugno 2019.

Il Napoli ha tante risorse economiche da investire sul Mercato

Il Napoli è molto interessato a Jeremie Boga, attaccante esterno ivoriano (con passaporto francese) di 22 anni, che sta disputando anche quest’anno un’ottima stagione.

Secondo quanto riportato da areanapoli.it, In occasione del match tra Sassuolo e Napoli, c’è stato un incontro ravvicinato tra De Laurentiis e Carnevali.

L’affare si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 20 milioni. Non è da escludere l’inserimento di qualche calciatore come contropartita tecnica o qualche prestito.

In casa Napoli tiene bancoi anche la questione rinnovi, Callejon vorrebbe restare, l‘ultima offerta di De Laurentiisè di 6 milioni totali con contratto biennale.

Un quinto, dunque, rispetto al “folle” triennale offerto dai cinesi che verserebbero 30 milioni nelle casse dello spagnolo.

Al posto del partente Josè, potrebbe arrivare Politano nello scambio con Llorente destinato, nel caso, a vestire la maglia dell’Inter.

Per il centrocampo il sogno è Lucas Torreira dell’Arsenal, ma si studiano anche le alternative, che portano a Lobotka del Celta Vigo, Berge del Genk, Soumaré del Lille e Tonali del Brescia. Prezzo, per tutti, dai 30 milioni di euro in su.