Sky conferma Torreira prima scelta, Boga solo a giugno

E’ Lucas Torreira la prima scelta del Napoli, lo conferma Sky che sottolinea la volontà degli azzurri di lanciare l’offensiva per l’uruguaiano.

Il calciomercato del Napoli gira intorno al nome di Torreira, è lui la prima scelta secondo Sky. Novità ci sono anche per Boga del Sassuolo, un discorso intavolato ma che potrebbe chiudersi solo per giugno. Sarebbe dunque un altro innesto per il futuro per la società di De Laurentiis che ha già bloccato Amrabat del Verona per la prossima stagione.

Agli azzurri però servono uomini pronti. Ecco perché Torreira è la prima scelta anche se Sky parla pure dell’alternativa che resta Stanislav Lobotka. Due centrocampisti che potrebbero fare al caso del Napoli, anche se non è ancora detta l’ultima parola. De Laurentiis nel corso degli anni si è tenuto sempre più porte aperte, sorprendendo con degli acquisti i cui nomi non erano mai stati fatti, se non all’ultimo minuto. Il problema è che il Napoli in questo momento non si può permettere di attendere troppo: gennaio sarà un mese infuocato, lo si evince già dalla prima partita dopo la sosta: al San Paolo arriva l’Inter e giocare contro i nerazzurri in questo momento non è facile per nessuno.

Il centrocampo azzurro necessita di un regista si vuole dare spazio al 4-3-3 impostato da Gennaro Gattuso. Lo sa bene anche il patron della SSC Napoli, lo stesso che in questi giorni ha voluto ricordare la grande bellezza dettata dal modulo di sarriana memoria. Per interpretarlo al meglio è necessario avere fosforo a centrocampo, un giocatore che conosce i tempi di gioco e che riesce a ricevere il pallone anche quando è marcato, quello che sa fare il ‘corto ed il lungo’ e decidere quando accelerare e quando tenere palla, senza perderla. Insomma in poche parole serve il regista, una frase che viene ripetuta un mantra, ma che rappresenta realmente un fattore indispensabile per la squadra partenopea.