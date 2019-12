Napoli, ipotesi di scambio per Younes. Il tedesco richiesto dal Colonia e dal Werder Brema. Grosse novità su Callejon. Gattuso toglie Hysaj dal mercato.

Il mercato del calcio Napoli è in fermento. La vittoria contro il Sassuolo ha scosso la squadra e ha caricato l’ambiente partenopeo. Gli azzurri chiudono l’annata orribile nel migliore dei modi.

De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono concentrati sul mercato. La società partenopea vuole rinforzare la rosa in funzione del 4-3-3- di Ringhio.

La rosa si gode una settimana di vacanza ma negli uffici di Castel Volturno si lavora sul fronte calciomercato.

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Sky Sport 24, ci sono grandi novità sul mercato azzurro: “Amin Younes vuole tornare a giocare, e vuole farlo con continuità.

Il suo entourage, per questo, è da settimane in contatto con diversi intermediari e con più di una società europea nella speranza di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito.

In Germania, due squadre si sono dette potenzialmente interessate: si tratta del Koln (Colonia) ed il Werder Brema. Proprio con quest’ultimo club c’è anche l’idea (al momento abbastanza remota) di uno scambio con Davy Klaassen, centrocampista ed ex obiettivo del Napoli“.

Grosse novità anche per il futuro di Callejon. Lo spagnolo dopo la rete della vittoria contro il Sassuolo ha urlato tutta la sua rabbia repressa. Lo spagnolo è un ragazzo molto introverso e non sempre riesce ad esprimere come altri quanto sia legato a Napoli.

L’esterno tramite il suo agente Quillon ha fatto sapere po’ a sorpresa di voler restare in azzurro sia a gennaio sia che per i prossimi anni. Dieci giorni fa si è incontrato con Aurelio De Laurentiis, che gli ha ribadito la sua stima e la sua voglia di rinnovare il contratto.

Non solo Callejon, anche Hysaj potrebbe restare a Napoli. Giuntoli e Gattuso lo hanno tolto dal mercato, l’emergenza difensiva è tale che il club azzurro non può assolutamente permettersi di perdere altri giocatori.

Per quanto riguarda Ghoulam, ci sono solo due ipotesi per il suo futuro. Rino Gattuso ha chiesto tempo per valutarlo a Castel Volturno, l’algerino ha dato segnali di ripresa e potrebbe essere confermato in rosa in vista della seconda parte di stagione.

Se, di contro, la situazione non dovesse cambiare, il giocatore potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio in Francia a Marsiglia o Lione“.