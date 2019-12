Nuova offerta per il rinnovo di Callejon, il Napoli ci prova

Nuova offerta per il rinnovo di José Callejon. Secondo Tmw il Napoli ha alzato l’offerta presentata ai procuratore dello spagnolo.

La nuova offerta del Napoli per il rinnovo di Callejon è già sul tavolo degli agenti del calciatori. Secondo Tmw De Laurentiis ha alzato la proposta fatta al calciatore che ha un contratto in scadenza nel 2020. Per lo spagnolo restano le sirene cinesi, ma con l’arrivo di Gattuso qualcosa sembra essere cambiato. Il nuovo tecnico ha chiesto di confermare la rosa a sua disposizione, magari di puntellarla con qualche acquisto mirato come quello di Torreira. Callejon può essere ancora un giocatore molto utile al Napoli, anche se nell’ultima uscita non ha convinto moltissimo. Il suo valore e la sua abnegazione non discutono, per questo il Napoli sta cercando di trattenerlo.

La nuova offerta per il rinnovo di Callejon fa il paio con quella presentata a Mertens. Il belga era sulla lista di sbarco fino a qualche settimana fa, nonostante la sua volontà sia quella di restare in maglia azzurra. De Laurentiis aveva fatto capire chiaramente che non era disposto ad arrivare a certe cifre per il rinnovo di due calciatori di 32 anni. La SSC Napoli potrebbe perderli a zero a fine stagione e gli stessi potrebbero cominciare a discutere un nuovo contratto con un’altra squadra da gennaio in poi, qualora non si raggiungesse un accordo. Una soluzione quest’ultima che potrebbe minare ancora di più la serenità di un gruppo che già da tempo sta facendo i conti con i rinnovi, uno dei fattori che ha creato malessere in queste settimane. Intanto Zielinski sembra sempre più vicino a restare in maglia azzurra, i rapporti con gli agenti sono stati allacciati nuovamente e ci sono segnali positivi. Il polacco è diventato uno dei leader della squadra partenopea, parlando anche in momenti molto difficili.