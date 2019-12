De Maggio: “Gattuso carico. Torreira la priorità, novità su rinnovo Mertens”

Valter De Maggio direttore di Radio Goal, ha parlato di Gattuso ma anche di Torreira e del possibile rinnovo di Mertens con il Napoli.

De Maggio su Gattuso ha detto: “L‘ho visto a Castel Volturno è molto carico, ha voglia di fare bene e di tirare il Napoli fuori da questo momento difficile, a cominciare alla sfida di domenica al Mapei Stadium tra Napoli e Sassuolo. La sua missione è di restare sulla panchina azzurra“. Per farlo dovrà arrivare almeno al quarto posto in campionato e raggiungere l’agognata qualificazione in Champions League, per questo il tecnico ha chiesto dei rinforzi ed il primo nome è “quello di Torreira” dice De Maggio che aggiunge: “Con il 4-3-3 è lui l’uomo che serve a Gattuso ed è sicuramente l’obiettivo numero uno del Napoli in questo momento“.

De Maggio ha parlato non solo di Torreira e Gattuso, ma anche dei possibili rinnovi di Mertens, Zielinski, Milik e Callejon. Secondo il direttore di Radio Goal ci sarebbero delle novità proprio su quello di Mertens: “Si sta lavorando, è una sorta di travaglio, aspettiamo il parto: nascerà Ciro, un bimbo bellissimo”. Nelle ultime ore si parla di un avvicinamento delle partite anche per il rinnovo di Zielinski, proprio il polacco parlando a Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato la carica per la sfida con il Sassuolo. C’è attesa per la sfida di domenica sera, perché il Napoli ha urgente bisogno di punti. Prima di tutto per la classifica, ma anche per il morale. Chiudere l’anno con una vittoria è fondamentale per passare delle festività serene, in modo da riprendere gli allenamenti carichi in vista di un mese di gennaio che si preannuncio difficilissimo con le sfide a Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina. A febbraio c’è il Barcellona, due grandissime sfide che devono essere affrontate al meglio delle possibilità mentali e fisiche, se si vuole avere qualche chance di competere.