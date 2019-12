Amrabat ammette: “Presto la decisione, ho letto che è fatta col Napoli”

Calciomercato Napoli con Sofyan Amrabat al centro dell’attenzione. Il centrocampista in prestito dal Bruge al Verona è sempre più vicino agli azzurri.

Sofyan Amrabat a Fox Sport Olanda ha ammesso: “Ho letto che è quasi fatta con il Napoli, ora sto pensando solamente a passare qualche momento con la mia famiglia, ma so che presto dovrò prendere una decisione“. Più di una mezza ammissione quella del calciatore che si trova al Verona in prestito dal Bruges. Gli scaligeri sono pronti a riscattarlo per la cifra di 3,5 milioni di euro e poi a girarla al Napoli per circa 17 milioni di euro. L’affare è stato dato più volte in dirittura d’arrivo con Sofyan Amrabat che resterà al Verona fino a fine stagione, per poi vestire la maglia azzurra dal prossimo ritiro. L’ufficialità arriverà solo a mercato invernale aperto, ma l’affare è in discesa.

Il Napoli ha intensificato i rapporti con il Verona nelle ultime settimane, tanto che la SSC Napoli sta per chiudere anche l’acquisto del difensore classe ’94 Rrahmani. Anche in questo caso si parla di una trattativa ben avviata e prossima alla chiusura, sulla base di 15 milioni di euro. Giuntoli, però, sta continuando a lavorare sul mercato. Al Napoli servono giocatori pronti anche nell’immediato, anche se la pista Torreira si è complicata terribilmente con l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal. Il colpo non è definitivamente saltato ma gli azzurri stanno seguendo anche altre piste, come quella che porta a Lobotka. Va avanti anche il discorso per lo scambio Politano-Llorente. Le parti si aggiorneranno durante la sosta natalizia, Giuntoli e Marotta sono pronti a definire al meglio la trattativa ed a portare a termine questo scambio che sembra soddisfare entrambe le parti. Intanto ci sono voci di cessioni per Ghoulam, con l’algerino che piace molto in francia, ma sarà Gattuso a decidere il suo futuro.