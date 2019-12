Napoli, un altro colpo dal Verona. Gazzetta: “E’ fatta per Rrahmani”

Arriva un altro colpo di mercato per il Napoli, Rrhamani dal Verona, lo riferisce Gazzetta. Dopo Amrabat arriva un difensore.

Napoli Rrhamani – Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di calciomercato di Gazzetta il Napoli è pronto a chiudere un altro colpo col Verona Amir Rrahmani. Il difensore di 25 anni sarà pagato circa 15 milioni di euro e sarebbe un affare praticamente chiuso, così come quello di Amrabat. Il centrocampista con ogni probabilità si trasferirà al Napoli a giugno e verrà lasciato a Verona fino a fine stagione, mentre per il difensore non è ancora chiara la formula che sarà utilizzata.

Gazzetta Colpo Napoli, dal Verona arriva Rrahmani. Il difensore con doppio passaporto del Kosovo e dell’Albania può giocare come difensore centrale, ma si adatta a giocare sia come terzino destro che sinistra. Insomma un jolly difensivo che potrebbe fare comodo al Napoli, soprattutto nel caso dovesse andare via Hysaj. Inoltre l’ex Dinamo Zagabria potrebbe dare a Gattuso la possibilità di giocare con i tre in difesa qualora ce ne fosse bisogno. Secondo Nicolò Schira l’affare non è ancora concluso ma manca pochissimo per chiudere l’operazione. I contratti potranno essere depositati solo ad apertura del calciomercato invernale, ma se tutte le indiscrezioni saranno confermate quello di Rrahmani sarebbe il secondo colpo in casa azzurra. Serve sempre un centrocampista centrale e nelle ultime ore si fa il nome di Manuel Locatelli. L’ex Milan è molto apprezzato da Gennaro Gattuso e la sfida con il Sassuolo potrebbe essere l’occasione giusta per lanciare una primo sondaggio per il calciatore che a 21 anni offre delle buone garanzie per il presente, ma soprattutto ha ampi margini di crescita. Ancora in stallo la trattativa per Torreira che è il primo nome sul taccuino di Giuntoli, il futuro del centrocampista ex Sampdoria sarà deciso anche dal nuovo manager Arteta che potrebbe decidere di tenerlo in rosa per rilanciarlo.