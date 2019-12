Napoli, pronto il rinnovo di Milik. Dopo Zielinski rinnova anche l’attaccante polacco. Continua il progetto NaPolonia.

Pronto il rinnovo di Milik con il Napoli. L’attaccante polacco ha ammesso le responsabilità sulla crisi degli azzurri e sull’addio di Carlo Ancelotti.

Gli azzurri si preparano a sfidare il Sassuolo. la squadra di De Zerbi sa rubar palla nella trequarti avversaria e ha velocità, qualità tecniche e imprevedibilità per far male a tutti.

Ne sa qualcosa la Juventus fermata nel proprio stadio dalla squadra dal Sassuolo. Il Napoli, si sta concentrando su quest’aspetto allenando i difensori alla ricerca «ossessiva» del palleggio.

Gattuso, ha abbandonando l’idea Ancelottiana della palla lunga, e coinvolgendo di più anche gli esterni bassi e gli interni di centrocampo nell’uscita dalla propria trequarti.

Il Napoli in virtù del nuovo modulo, sono impegnati sul mercato di gennaio, alla ricerca di un regista: Torreira è il primo nome sulla lista.

Gli azzurri non guardano soltanto al mercato in entrata, ma anche i rinnovi dei giocatori più importanti.

NAPOLI, IL RINNOVO DI MILIK

Giuntoli si è concentrato su quella che ormai tutti definiscono NaPolonia: Milik è sempre più vicino al rinnovo, con lui anche Zielinski.Il centravanti ex Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli, c’è un cauto ottimismo per il rinnovo di Milik, Il Napoli e il procuratore sono al lavoro, con l’intesa che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Più facile, invece, la strada di un prolungamento per Zielinski.