Ancelotti vuole Koulibaly: richiesta per un altro azzurro

Ancelotti vuole Koulibaly. L’Everton fa spesa in Italia e vuole anche un altro azzurro. A riferirlo è l’edizione odierna de il Corriere della Sera.

Non si è ancora seduto ufficialmente sulla panchina dell’Everton ma ci sono già tante voci di mercato che riguardano i Toffees. Ancelotti Vuole Koulibaly, ma il Corriere della Sera fa anche il nome di Piotr Zielinski. Due obiettivi che l’ex tecnico del Napoli ha messo nel mirino per la sua nuova avventura oltremanica. Il tecnico questa mattina attraverso i canali social ha salutato il suo nuovo club, quello con cui ha firmato quasi una settimana dopo essere stato esonerato dal Napoli. Maxi ingaggio per Ancelotti che in Inghilterra ha portato anche il suo staff: dal figlio Davide, al genero Mino Fulco.

In questo passaggio l’allenatore di Reggiolo spera di portare qualche altro elemento dall’Italia. Ancelotti vuole Koulibaly lo ha detto chiaramente al suo nuovo club, così come sta facendo più di un pensierino per Zielinski. Difficile che i due calciatori possano accettare l’offerta del loro ex tecnico, dato che l’Everton si trova a quattro punti dalla zona retrocessione dopo il pareggio con l’Arsenal di Arteta. Certo anche i Toffes hanno tanti soldi da spendere, come quasi tutti i club di Premier League, e potrebbero ricoprire d’oro i due azzurri. Per ora comunque la tentazione inglese dovrebbe restare tale. Gattuso ha chiesto di confermare tutta la rosa, soprattutto i ‘titolari’, anche se su Koulibaly c’è anche il Manchester City. Qualche eccezione si farà per qualche seconda linea come Llorente che potrebbe andare all’Inter nell’affare che porterebbe Politano in maglia azzurra, riaprendo di fatto uno spiraglio al sogno Ibrahimovic. Altro sacrificabile è Younes, calciatore che dopo qualche lampo, oltre a qualche gol, nella passata stagione non è riuscito a trovare nessuna conferma ed è oramai ai margini della rosa partenopea.