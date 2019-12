Il tesoretto di Ancelotti, porta i soldi per Torreira fra rescissione e premi Champions oltre 25 milioni nelle casse del Napoli



All’addio di Carlo Ancelotti al Napoli ha portato un tesoretto nelle casse del presidente De Laurentiis.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta, Ancelotti sta rescindendo in queste ore il contratto con il Calcio Napoli.

Fra minori spese, circa 5 milioni lordi e maggiori entrate, quelle per gli ottavi di finale di Champions siamo vicini ai 30 milioni.

Un vero e proprio tesoretto da usare sul mercato di gennaio per provare a rilanciare la stagione, almeno fra campionato e Coppa Italia, perché passare gli ottavi contro il Barcellona sarebbe un’impresa da scrivere negli annali.

Questa disponibilità economica ha consentito al Napoli di presentare un’offerta all’Arsenal di 3 milioni per un prestito di 18 mesi per Lucas Torreira, con riscatto di altri 27 milioni.

I Gunners non sono entusiasti della cifra ma attendono anche che si pronunci il giocatore, che vuol prima meglio capire qual è il progetto di crescita della società azzurra. Insomma non siamo vicini alla definizione degli accordi, ma non c’è chiusura da alcuna delle parti.



Vicini alla definizione invece le trattative che porteranno in estate dal Verona al Napoli il centrocampista Amrabat, marocchino con passaporto olandese e il difensore kosovaro Rrahmani. Un’operazione complessiva da circa 30 milioni che i club stanno definendo in vari particolari.