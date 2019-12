Per il Daily Star Koulibaly ha deciso di lasciare Napoli. Quattro club di premier si contendono il difensore senegalese. De Laurentiis informato della situazione

Continuano le voci dall’Inghilterra su Kalidou koulibaly, il Daily Star insiste sul futuro in premier per il difensore del Napoli. Secondo quanto riporta il tabloid inglese, Koulibaly sarebbe conteso da quattro Club di Premier Ligue.

Oltre al noto interesse del Manchester United, sarebbero entrati in corsa anche Chelsea, Arsenal e Tottenham. Non è da escludere che nelle prossime ore alla lista delle pretendenti per koulibaly si possa aggiungere anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

La notizia del giorno secondo il Daily Star, è che Koulibaly avrebbe informato De Laurentiis di voler lasciare il Napoli già a gennaio per poter trovare una nuova squadra.

Una prospettiva di mercato che aprirebbe le porte a scenari interessanti per gli azzurri di De Laurentiis, che vorrebbe riconfermare tutti almeno fino a giugno.

In Inghilterra, però, sanno che il valore di Koulibaly è calato negli ultimi mesi: lo United potrebbe pensare di offrire intorno ai 65-70 milioni per il difensore, ben lontani dai 100 milioni offerti al Napoli nelle ultime sessioni estive.

Il Napoli ha già trovato il sostituto di Koulibaly, si tratta di Rrahmani del Verona. Il difensore arriverebbe in azzurro insieme con il compagno di squadra Amrabat per la somma complessiva di 30 Milioni.

Se le notizie che arrivano dall’Inghilterra dovessero concretizzarsi, per il Club di De Laurentiis sarebbe l’ennesima plusvalenza record.