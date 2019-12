Il futuro di Mertens è ad un bivio. Ciro ha detto no al Borussia Dortmund. In stand-by il rinnovo. L’Inter resta in corsa con l’Atletico Madrid

Ancora dubbi sul futuro di Dires Mertens. Il talento belga finito nelle mire di due club di Bundesliga, non sembra intenzionato a lasciare la maglia azzurra nel mercato di Gennaio.

Mertens, ha declinato l’offerta del Borussia Dortmund. I tedeschi hanno pensato all’ex PSV per rinforzare un attacco rimasto orfano dell’infortunato Alcacer e puntavano su Mertens per strapparlo al Napoli 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto, ma l’attaccante avrebbe risposto ‘picche’.

MERTENS INCOGNITA SUL FUTURO

Dries non ha sciolto ancora il punto interrogativo riguardo il biennale proposto dal Napoli per rinnovare. De Laurentiis ha offerto un biennale da 4 milioni più bonus, scenario questo su cui il belga appare ancora scettico.

Il contratto di Mertens col Napoli scade a giugno, ma le sirene di mercato lo circondano e una decisione sul futuro andrà presa. Già da gennaio.

Sul futuro di Mertens aleggia il punto interrogativo: permanenza a Napoli, addio a gennaio o divorzio in estate a parametro zero?L’Inter resta in corsa con l’Atletico Madrid.