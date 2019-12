Mauro: “Ancelotti vada all’Everton almeno si leva dalle storia napoletane”

Mauro consiglia: “Ancelotti vada all’Everton almeno si leva dalle storia napoletane. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo”

Massimo Mauro spinge Ancelotti all’Everton. L’opinionista lancia l’ennesima frecciata alla società di Aurelio De Laurentiis. L’ex Juve è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Mauro ha parlato della crisi del Napoli e del divorzio da Carlo Ancelotti:

“Ancelotti all’Everton? Fa bene, almeno si leva dalle storie napoletane. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo e il Napoli. L’Inghilterra invece gli calza a pennello.

Gattuso deve pensare a rimettere in piedi la stagione, sulla carta non è pensabile che il Napoli possa impensierire il Barcellona. Poi è vero che da qui a due mesi vediamo che succede. Spero che non si finisca col dare colpe a Gattuso che sono della società“.

Mauro poi parla della sua Juve: “Tridente Juventus? E’ un punto d’arrivo, ma la continuità gliela deve dare Bonucci che nell’ultima partita ha difeso nella metà campo dell’Udinese per aiutare Dybala.

Il segreto è tenere la squadra corta perché difensori e centrocampisti devono stare alti. Le parole di Sarri sul calendario di Juventus e Lazio? In generale un gruppo vincente se ne frega di quello che succede in settimana, anche perchè la voce più importante deI club sono i diritti tv quindi poco importa quando giochi, se lunedì, martedì o mercoledì.

Lazio da scudetto? Non deve mancare Luis Alberto fino alla fine del campionato, per competere con Juventus ed Inter deve giocare sempre con i migliori.”