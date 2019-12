Per Soumarè Napoli e Tottenham si sfidano sul mercato. Mourinho vuole il centrocampista del Lilla.



Il Napoli continua a seguire Boubakary Soumaré. Stando al quotidiano francese L’Équipe, sul centrocampista del Lilla ci sarebbe un forte interesse anche degli inglesi del Tottenham. Il club francese valuta il cartellino del classe ’99, ben 35 milioni di euro.

Le prestazioni di Soumaré, centrocampista franco senegalese classe ’99 in forza al Lilla, hanno attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli, che da tempo sta cercando di portarlo in maglia azzurra.

Il Napoli cerca un centrocampista con quelle caratteristiche. Soumaré è considerato l’erede di Yaya Touré e corrisponde perfettamente al profilo tracciato dal Napoli: giovane, di prospettiva e con la possibilità di creare una futura plusvalenza.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano francese L’Équipe, Soumaré è entrato anche nel mirino del Tottenham di José Mourinho. Il calciatore, in questo primo scorcio di stagione ha già collezionato 22 presenze, mettendo in mostra tutto il proprio repertorio.

Il franco senegalese è entrato nell’orbita del Napoli già in estate, ma poi la trattativa sfumò e Soumaré rimase al Lilla.

La sua valutazione, che in estate si aggirava intorno ai 10 milioni di euro, è improvvisamente schizzata e ora i francesi non se ne liberano per meno di 35 milioni.

Soumarè è diventato un vero e proprio intrigo internazionale e il Tottenham di Josè Mourinho, sempre secondo quanto riportato da L’Équipe, è pronto a farsi sotto per vincere la concorrenza del Napoli è accogliere il nuovo Yaya Touré.

VIDEO:ECCO CHI È SOUMARÈ, IL GIOCATORE CHE PIACE A NAPOLI E TOTTENHAM

Alcune giocate di Boubakary Soumarè, il centrocampista che piace a Napoli e Tottenham