Mertens vuole restare a Napoli. Gennaro Gattuso spinge per il rinnovo, ma l’ultima parola spetta al presidente De Laurentiis

Tempo di mercato in casa Napoli. Voci di corridoio affermano che Aurelio De Laurentiis abbia già concluso due acquisti seguendo i dettami di Gattuso, i nomi sono ancora top secret.

Mentre rimbombano sui media i soliti nomi, c’è qualcuno che non vorrebbe lasciare Napoli.

Se Fabian Ruiz, come riporta “Diario AS” vuole accasarsi in una big spagnola, e koulibaly vorrebbe emigrare in premier league, Dries Mertens vorrebbe restare a Napoli.

Il belga ha rifiutato l’offerta del Borussia Dortmund, e come suggerisce qualcuno ben informato anche dell’Inter.

La permanenza di Mertens a Napoli è subordinata dal rinnovo del contratto, ma su questo fronte non ci sono novità, e i dialoghi con Aurelio De Laurentiis si sono fermati.

L’attaccante vorrebbe restare in azzurro ma non alle condizioni imposte dal presidente da qui i problemi sulla firma del nuovo contratto. Intanto l’Inter non si è arresa, ma si tratta ancora di rumors.

Mertens vorrebbe restare a Napoli e anche Gattuso lo spera. al presidente e al buon senso tra le parti.