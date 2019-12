Lobotka-Napoli, De Laurentiis va di fretta: pronto a chiudere

Il destino di Stanislav Lobotka potrebbe essere proprio al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere la trattativa.

Lobotka-Napoli l’affare diventa sempre più caldo, tanto che l’agente del calciatore ha aperto alla cessione del suo assistito. A rivelarlo è Il Mattino nell’edizione odierna. C’è stato già un incontro tra le parti, ovvero tra gli emissari del Napoli e quelli del calciatore, trovando molti punti di incontro. De Laurentiis vuole regalare Lobotka a Gattuso già prima della sfida con l’Inter in programma il giorno dell’Epifania, per questo sarebbe pronto a valore in Spagna per chiudere l’affare.

L’affare Lobotka-Napoli si chiuderebbe sulla base di 25 milioni di euro, nonostante la clausola del calciatore sia fissata a 50 milioni. La situazione, anche di classifica del Celta Vigo, è cambiata e con una squadra in zona retrocessione in Liga aprono alla possibilità di un cambio di casacca di Lobotka. Il Napoli spingerà per un prestito di 5 milioni di euro subito, più 20 a fine stagione. Bisognerà capire se il club spagnolo accetterà questa prospettiva, anche se l’intenzione di Aurelio De Laurentiis è quella di cercare di chiudere l’operazione il prima possibile. Intanto sullo sfondo restano le cessioni di Mertens e Callejon, con il belga che vorrebbe restare in azzurro. L’uscita di uno dei due aprirebbe all’arrivo di un altro calciatore, uno come Carrasco ora al Dalian di Hamsik e Benitez. Intanto non cessano le indiscrezioni di mercato su Fabian Ruiz con As che parla con insistenza di un interessamento del Real Madrid, pronto a fare il colpo mettendo sul piatto 100 milioni di euro. L’affare si potrebbe fare, ma a giugno. Difficile anche la partenza immediata di Kalidou Koulibaly, anche se dall’Inghilterra raccontano di top club pronte a fare il colpaccio già a gennaio. Per avere degli sviluppi in questo senso bisognerà attendere, anche se pare complicato che il Napoli possa privarsi del senegalese.