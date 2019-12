Tuttosport – Napoli ipotesi Piatek se partono Mertens e Llorente

Mercato in evoluzione per il Napoli con l’ ipotesi Piatek se partono Mertens e Llorente, a riferirlo è l’edizone odierna di Tuttosport.

Ipotesi Piatek per il Napoli se partono Mertens e Llorente. Secondo Tuttosport lo scambio entrerebbe nel vivo qualora si concretizzasse la cessione di Mertens, corteggiato da Borussia Dortmund e dal Dalian, anchese il belga vorrebbe restare al Napoli. Resta in piedi invece lo scambio Llorente-Politano, affare che si farebbe in prestito e che aprirebbe lo spazio per l’inserimento di un’altra punta in casa azzurra. Krzysztof Piątek sarebbe il calciatore in grado di fare al caso del Napoli, anche perché dopo un avvio con il botto con la maglia rossonera il polacco sta decisamente soffrendo la situazione in casa Milan.

L’ ipotesi Piatek per il Napoli viene rafforzata dal fatto che con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan e con la presenza di Leao ci sarebbe ancora meno spazio per l’ex Genoa. Stefano Pioli sembra orientato a giocare con tre attaccanti, ma in ogni caso Piatek andrebbe in panchina e senza coppe europee le chance di giocare titolare si riducono al lumicino. Ibrahimovic ha 38 anni ma è fisicamente e mentalmente ancora integro, se è tornato in Italia lo ha fatto perché vuole essere protagonista e quindi potrebbe lasciare al polacco solo le briciole. Piatek lo sa e si sta guardando intorno. “In questo caso si ragionerebbe su un prestito con obbligo di riscatto” fa sapere Tuttosport. Bisognerà capire se gli azzurri vorranno fare questo investimento per un calciatore che al Genoa e nella prima prima di avventura la Milan sembrava inarrestabile, ma che poi ha subito pesantemente l’involuzione della squadra perdendo il feeling con il gol. Intanto per l’attacco si parla di un’idea Carrasco, mentre in regia è fortissimo il nome di Lobotka con De Laurentiis pronto volare in Spagna per chiudere col Celta Vigo.