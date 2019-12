Sky: Fabian Ruiz priorità rinnovo col Napoli, le ultime

Per Sky Fabian Ruiz ha una priorità, quella del rinnovo con il Napoli. La redazione di Sky Sport 24 analizza le voci di mercato sullo spagnolo.

Sky, la priorità di Fabian Ruiz è il rinnovo con il Napoli. Questa mattina As ha messo in apertura di giornale, sia cartaceo che digitale, l’interesse forte del Real Madrid per il centrocampista ex Betis Siviglia. Secondo i media spagnoli Florentino Perez sarebbe pronto ad accelerare per acquistare il calciatore, ma non vuole andare oltre i 100 milioni di euro per i cartellino, cosa che garantirebbe una plusvalenza monstre per il Napoli che lo pagò 30 milioni di euro. Il club madrileno non è disposto ad andare oltre per questo starebbe facendo tentennare il calciatore nella firma del rinnovo del contratto, con l’inserimento della clausola rescissoria.

La priorità di Fabian Ruiz però è il rinnovo con il Napoli, lo riferisce Sky. “Dalla Spagna fanno sapere di questa accelerata, ma in verità il calciatore vuole rinnovare con il Napoli, l’accordo non è stato ancora trovato, ma questo non significa che non possa essere fatto. Qualora non si riuscisse a trovare la disponibilità, allora il Real potrebbe lanciare l’offensiva” fanno sapere da Sky che puntualizzano anche su Mertens: “Vuole restare in maglia azzurra, il Napoli ha fatto la sua proposta, ora tocca a lui decidere”. Tornando a Fabian Ruiz il contratto scade nel 2023 e De Laurentiis vuole inserire nel contratto una clausola da 180 milioni di euro che spaventerebbe anche il Real Madrid, ecco perché Perez vorrebbe cercare di anticipare l’affare. Intanto si parla insistentemente di Lobotka come di un affare in via di definizione: ha una clausola da 50 milioni ma il Celta Vigo naviga in bruttissime acque in Liga e gli agenti del giocatori sono pronti ad accettare l’offerta del Napoli. De Laurentiis è pronto a volare in Spagna per chiudere la trattativa e regalare il regista che tanto serve a Gattuso.