Sky scambio Politano-Llorente: “Si può fare, c’è il primo si”

Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky lo scambio Politano-Llorente “si può fare”. Lo dice a Radio Marte.

Ultime notizie calciomercato Napoli – “Lo scambio Politano-Llorente si può fare, le due società hanno già dato l’assenso a questo passaggio” a riferirlo è Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky che a Radio Marte aggiunge: “Le festività fanno dilatare i tempi, ma ci sono i presupposti affinché lo scambio si faccia”. Lo scambio sarebbe alla pari con Matteo Politano che, chiuso dal modulo di Conte si trasferirebbe al Napoli e Fernando Llorente pronto a vestire i panni del vice Lukaku in maglia nerazzurra. Lo spagnolo è segnalato come uno di quelli più scossi dalla questione multe e ammutinamento e non gli dispiacerebbe cambiare aria. Dunque la possibilità è tutt’altro che remota.

Politano-Llorente: attenti alla Fiorentina

Nello scambio Politano-Llorente potrebbe esserci di mezzo la nuova Fiorentina di Giuseppe Iachini. La società viola ha fatto un pensiero all’ex calciatore del Sassuolo, ma bisogna capire se il nuovo tecnico avallerà questa scelta, in ogni caso per riuscire a mettersi in posizione di vantaggio rispetto al Napoli, Commisso dovrà mettere sul piatto un bel po’ di milioni di euro. Per ora l’ipotesi di prestito di Politano al Napoli e Llorente all’Inter è ancora quella più probabile, sia per questioni tecniche che per opportunità. Sempre da Sky fanno sapere che l’interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz è concreto, ma che il giocatore vuole dare priorità al rinnovo con il Napoli. Il suo contratto scade nel 2023 ma da tempo De Laurentiis sta cercando di siglare in un nuovo accordo con l’inserimento di una maxi clausola rescissoria che blinderebbe di fatto il centrocampista. Dalla Spagna danno l’affare molto probabile, anche Florentino Perez non è disposto ad andare oltre una certa cifra e spera in un mancato accordo tra SSC Napoli e Ruiz per lanciare l’assalto.