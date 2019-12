Clamoroso dalla Francia: Ancelotti vuole Insigne a gennaio

E’ una notizia clamorosa quella che lancia Le10sport: Ancelotti vuole Insigne all’ Everton già a gennaio. L’ex tecnico pronto al colpo.

Ancelotti vuole Insigne all’Everton è l’indiscrezione di calciomercato lanciata da Le10sport portale on line specializzato anche in calciomercato. La clamorosa notizia che arriva dalla Francia parla di un’idea concreta da parte dell’ex tecnico del Napoli, che dopo aver lasciato la panchina azzurra sarebbe pronto a portarsi in Inghilterra anche il capitano dei partenopei. Secondo quanto riferisce il portale francesce Ancelotti ha espresso già questa idea alla nuova società che è pronta ad accontentarlo in vista del calciomercato di gennaio. Il tecnico ha esordito con una vittoria sulla panchina dell’Everton ma per tirarsi fuori dalla zona calda della Premier League serviranno altri investimenti.

Napoli, calciomercato in uscita

Ancelotti vuole insigne all’Everton, ma è lo stesso capitano del Napoli ad aver espresso più volte la volontà di provare una nuova esperienza. “Qualora il club inglese dovesse lanciare un’offensiva a gennaio Insigne sarebbe costretto a restare a Napoli?” Questa la domanda che si pone Le10sport che ha lanciato l’indiscrezione. Da quando il capitano del Napoli ha cambiato procuratore affidandosi a Mino Raiola si è sempre pensato che potesse esserci un suo passaggio in un’altra squadra, l’Everton potrebbe essere un’opportunità anche se pure Gattuso ha fatto capire di puntare molto su Insigne. Se dovesse andare clamorosamente via a gennaio allora per il Napoli si aprirebbero varie strade per il calciomercato, sicuramente non partirebbe anche Mertens corteggiato dal Borussia Dortmund e dal Dalian e magari coi soldi ricavati dalla cessione del capitano si potrebbe lanciare l’offensiva ad un giocatore come Carrasco pronto ad abbandonare la Cina. A 26 anni il belga vuole provare una nuova sfida in Europa, oramai stanco dell’avventura cinese. Ancelotti vuole Insigne all’Everton ma c’è da accontentare anche le richieste di Aurelio De Laurentiis, cosa non sempre semplice da fare.