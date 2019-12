Napoli-Torreira si farà. Luca Marchetti riporta le ultime sul calciomercato del Napoli. La verità su Lobotka e lo scambio Llorente- Politano con l’inserimento della Fiorentina.

NAPOLI-TORREIRA-LOBOTKA-POLITANO. Il Napoli prenderà Torreira, lo rivela il giornalista di Sky sport Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte:

“Se dovessi sbilanciarmi, dico che ad oggi il Napoli prenderà Torreira, ma la trattativa non è affatto conclusa perché il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, ma la cifra non convince l’Arsenal“

Sul talento di Torreira non ci sono mai stati dubbi. A vent’anni era il miglior regista della Serie B e due anni dopo era uno dei centrocampisti più forti e completi della Serie A. Ci potevano essere perplessità sul suo adattamento alla Premier.

Per un centrocampista di neanche un metro e settanta può essere difficile giocare in un campionato così atletico. Torreira però in breve si è adattato al campionato inglese e ora si appresta a tornare il Italia, dove lo aspetta il Napoli.

Nel 4-3-3- di Gattuso le caratteristiche dell’uruguaiano si adatterebbero benissimo.

Non solo Torreira, Marchetti ha parlato anche di Lobotka:

“Lobotka ha un costo più contenuto, è un calciatore diverso da Torreira e Berge, perché è un regista, ma ha anche caratteristiche di incontrista, il Napoli lo segue da tempo, ma la priorità resta il centrocampista dell’Arsenal“.

Il giornalista di Sky ha concluso la sua raffica sul calciomercato del Napoli, raccontando le ultimissime sullo scambio Llorente-Politano:

“Llorente-Politano è uno scambio che si può fare. A livello tecnico lo scambio è stato avallato da entrambi gli allenatori, si tratterebbe di un prestito, ma ciò che frena la trattativa sono sempre i numeri perché se la Fiorentina vuole intromettersi ed è disposta a mettere sul piatto milioni di euro, avrebbe la priorità”.