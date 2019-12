Casting in regia: Lobotka supera Torreira, idea Pereira

Da maestro di cinema De Laurentiis ha lanciato il casting in regia per il Napoli. Lobotka ha superato Torreira, ma si affaccia l’idea Pereira del Porto.

Il calciomercato del Napoli attualmente gira intorno al nome del regista. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport il nome di Lucas Torreira dell’Arsenal è passato in secondo piano, più per esigenza, dato che Arteta sembra averne bloccato la cessione, che per reale volontà degli azzurri. Così si affaccia di prepotenza quello di Stanislav Lobotka, calciatore di 25 anni che a cicli regolari viene avvicinato al Napoli. Secondo il CdS il calciatore è stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra ai tempi di Ancelotti, il Celta Vigo voleva 50 milioni di euro, un po’ troppi, così la SSC Napoli decise di puntare sulla versatilità piuttosto che su uno specialista della regia. Ora, però, il discorso è cambiato la società spagnola potrebbe cederlo a 25 milioni di euro con il Napoli pronto ad offrire un prestito a 5 milioni di euro, più riscatto a 20. Le voci dalla Spagna, che parlano anche di un interessamento concreto del Real Madrid per Fabian Ruiz, fanno sapere di una trattativa possibile, anche se non ancora entrata nel vivo.

Intanto si affaccia un’altra ipotesi, quella che porta a Danilo Pereira, 28enne perno del Porto con un passato al Parma nel 2012. Il calciatore costa tanto, circa 40 milioni di euro ma secondo il CdS ci sarebbe la voglia da parte del giocatore di rimettersi in gioco. Tornare in uno dei grandi campionati europei dopo aver giocato per qualche tempo. Con il Portogallo ha vinto l’Europeo ed è stato uno dei perni di quella nazionale, grande fisico e buoni piedi potrebbe essere la soluzione giusta per Gattuso che spera di non perdere Mertens, mentre Callejon sembra destinato all’addio con l’ipotesi Carrasco che solletica le idee di Giuntoli. Il mercato del Napoli è in evoluzione.