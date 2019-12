Rodriguez ancora prima scelta sulla fascia: Gattuso chiede rinforzi

Rodriguez resta il primo nome per la fascia mancina del Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport che parla anche di Bradaric de Lilla e di Kolasinac.

Il Napoli su Rodriguez è un’idea che è nata già da qualche settimana, l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra ha spinto la società verso questo obiettivo. Lo svizzero, come ricorda Corriere dello Sport, vive praticamente da separato in casa al Milan dopo che lo stesso club rossonero lo aveva annunciato in pompa magna qualche stagione fa. “Il nome di Ricardo Rodriguez, che al Milan oramai vive da separato in casa, che ha il Fenerbahce tra i pretendenti più conviti, è una questione di scelte e anche di proposte, anche se la stagione dello svizzero (appena cinque presenze, meno di quattrocento minuti effettivi giocati) induce a far riflettere” scrive CorSport.

Sulla fascia mancina non c’è solo Rodriguez, ma si parla con insistenza anche di Bradaric del Lilla che viene definita come una “dolcissima tentazione”. Nella giornata di ieri è spuntato il nome di Kolasinac dell’Arsenal, pronto a farlo partire. Sul calciatore c’è forte la Roma, ma il Napoli viene considerato come molto attento sull’esterno mancino. Gli azzurri stanno valutando altre idee anche perché in questo momento si dovrà capire prima cosa fare di Ghoulam che sembra destinato al Marsiglia. La priorità resta sempre quella del centrocampista, del regista, insomma di un giocatore che possa dettare i tempi di gioco, assicurando anche una copertura sulle linee di passaggio avversarie. I cinque nomi sono stati scritti sul taccuino di Giuntoli che a fari spenti continua a verificare tutte le opportunità di un mercato che comincia ufficialmente il 2 gennaio. Dopo quattro giorni al San Paolo arriva l’Inter e per quella partita gli azzurri avrebbero bisogno come non mai di un regista, anche perché quelli attualmente a disposizione di Gattuso hanno confermato di non essere adatti a ricoprire quel ruolo.