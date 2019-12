Gazzetta – Real Madrid fa il prezzo per Fabian Ruiz, Adl può cedere

Il Real Madrid fa il prezzo per Fabian Ruiz. Lo scrive Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, l’affare si potrebbe fare, ma a giugno.

La notizia lanciata da As ha aperto di nuovo la questione cessioni in casa Napoli. Il Real Madrid fa il prezzo per Fabian Ruiz: secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport i madrileni sarebbero pronti ad investire circa 70 milioni di euro per strapparlo al Napoli che lo pagò 30 milioni dal Betis Siviglia.

Sarebbero pronti 70 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista della nazionale spagnola. Una cifra interessante, che potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis, soprattutto se il Napoli dovesse fallire la zona Champions League. In quel caso verrebbe a mancare, per gli investimenti futuri, una cifra molto vicina a quella che incasserebbe con la cessione del giovane talento andaluso.

Con il prezzo di Fabian Ruiz fissato dal Real Madrid, Florentino Perez vuole cercare di scardinare le difese di Aurelio De Laurentiis che invece vuole far sottoscrivere il prolungamento di contratto per lo spagnolo, inserendo all’interno una maxi clausola rescissoria. Secondo Gazzetta se il presidente del Madrid non si presenta con minimo 70 milioni a giugno De Laurentiis nemmeno si siede a contrattare. Anche quei soldi potrebbero non bastare, dato che il presidente del Napoli ha individuato nello spagnolo uno dei calciatori che gli possono dare quello slancio sul prossimo mercato. Il Napoli ha necessità di autofinanziarsi e soprattutto in assenza di Champions potrebbe aver bisogno di vendere sul mercato estivo. Fabian Ruiz è uno dei gioielli pregiati, così come lo sono Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Le richieste maggiori ci sono per lo spagnolo e per il difensore senegalese che piace praticamente a mezza Premier League. Inoltre il Napoli a fine stagione potrebbe decidere di mettere in piedi una mini rivoluzione, cominciando un nuovo ciclo, ma vorrebbe farlo incassando molti soldi da investire poi sul mercato.