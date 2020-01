Il Napoli tiene aperta la porta di servizio per l’Europa, esordio per Demme

Napoli-Perugia di Coppa Italia termina con il punteggio di 2-0. I gol su rigore sono stati segnati da Lorenzo Insigne. Esordio per Diego Demme.

Il Napoli passa il turno degli Ottavi di Coppa Italia grazie ad una vittoria per 2-0 sul Perugia. Gli azzurri giocheranno contro la vincente di Lazio-Cremonese, partita che si giocherà alle ore 18 allo stadio Olimpico con diretta sulla Rai. Napoli-Perugia finsce 2-0, le reti sono state segnate da Lorenzo Insigne, entrambe su rigore al minuto 26 e 38 del primo tempo. Diego Demme ha fatto il suo esordio nel Napoli al minuto 65 sostituendo Fabian Ruiz. Buona prova quella della squadra partenopea che affrontava una formazione di Serie B, con Serse Cosmi all’esordio assoluto sulla panchina del Perugia. Con la vittoria contro il Perugia il Napoli si tiene aperta la porta di servizio per l’Europa. La Coppa Italia, infatti, potrebbe essere una delle chance degli azzurri di raggiungere l’Europa League, che al momento rappresenta uno degli obiettivi stagionali.

Napoli-Perugia: esordio Demme

Il Napoli si tiene aperta una possibile per l’Europa grazie alla vittoria sul Perugia, ma non sono mancati i momenti di difficoltà. Sostanzialmente il Napoli ha tenuto in mano la partita per lunghi tratti di partita, ma la formazione azzurra ha rischiato di prendere gol sia per distrazioni individuali che per mancanza di filtro a centrocampo. Alla fine del primo tempo c’è voluto un super Ospina per negare il gol a Falcinelli. L’attaccante del Perugia si è presentato dal dischetto dopo che l’arbitro Massimi ha concesso un rigore per fallo di mano, molto dubbio, di Hysaj. Lo stesso Falcinelli ha avuto anche l’occasione per accorciare le distanze al minuto 70 del secondo tempo, ma il suo tiro è uscito di poco al lato. Esordio per Diego Demme nel Napoli che ha sostituito Fabian Ruiz alla sua ultima partita come regista di centrocampo.