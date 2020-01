Ritornano le parole di Aurelio De Laurentiis su Maradona. Il patron parlò dei trofei vinti dal Napoli e del suo operato.

Le parole di Aurelio De Laurentiis ai microfoni del sito ufficiale della Red Bull sono tornate virali.

Nel documentario realizzato da Red Bull il patron del Napoli mette ancora in evidenza la difficoltà di vincere a Napoli. Gli azzurri in piena crisi di risultati, hanno ricevuto il sostegno del pibe de oro, che su instagram li ha incitati a non mollare.

In realtà l’intervista al sito della Red Bull, precisamente nel documentario girato in città dal Hubertus Jagd, è dell’anno scorso e offre ad ADL l’occasione per riflettere sulle difficoltà del Napoli di arrivare al successo.

De Laurentiis citando Maradona spiegò la carenza di trofei nella storia del Napoli, evidenziando quanto di buono fatto sotto la sua gestione:

“Il Napoli ha un solo vero problema: pur essendo una città meravigliosa, unica al mondo, ma non ha vinto in passato, ad eccezione dei due Scudetti con il calciatore più forte della storia, Diego Armando Maradona“.

Aurelio De Laurentiis, su Maradona aggiunse: “Il Napoli ha avuto un fuoriclasse assoluto, il più grande di tutti, ma Maradona è stato anche un malus. Mi spiego meglio.

Quando hai la donna più bella del mondo e lei divorzia da te, chi potrebbe mai accontentarti? Non puoi avere la speranza di avere qualcosa di meglio perché lei era il top.

Noi abbiamo lavorato molto bene perché, dopo Maradona, sono arrivati calciatori fortissimi come Lavezzi, Cavani ed Higuain. Anche ora abbiamo degli ottimi calciatori come Insigne e Mertens“.

Non conosciamo i motivi per i quali le parole di De Laurentiis su l Napoli e Maradona, oggi sono tornate su tutti i media. Sappiamo che gli azzurri devono affrontare due prove importanti e hanno bisogno del sostegno di tutti.