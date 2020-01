Video – Insigne regala la maglia al piccolo Mario poi la promessa che tutti aspettavano

Insigne regala la maglia al piccolo Mario, il tifoso scoppiato in lacrime in Napoli-Fiorentina. Nel video Insigne fa anche una promessa ai tifosi.

L’immagine del piccolo tifoso in lacrime per la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina è forse l’immagine più vera ed emozionante che ci possa essere. Un’istantanea che racconta una passione autentica e genuina di chi fin da piccolo soffre e gioisce per la sua squadra del cuore. Mario è il nome del tifoso in lacrime, che proprio oggi ha potuto ritrovare il sorriso: Insigne ha deciso di regalare una maglia al piccolo Mario. Il video di Insigne che parla al giovane tifosi sto facendo già il giro del web, il capitano ci ha voluto mettere la faccia ed ha dedicato un pensiero al piccolo Mario: “Mi dispiace per il risultato hai pianto, ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi“.

Vedere il piccolo Mario che ringrazia Lorenzo mi fa emozionare 💙 Publicado por Mario Darone em Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Insigne regala una maglia al piccolo Mario

Le lacrime si sono trasformate in un sorriso, è evidente dal video di Insigne dedicato al tifoso azzurro che ha risposto al capitano facendo trasparire tutta la sua emozione. La maglia regalata da Insigne a Mario non potrà fare altro che farlo sorridere ancora di più. In questo contesto c’è da rimarcare il gesto della società e del capitano del Napoli, che può sembrare piccolo ma che resta importante in momento così difficile. La passione dei tifosi può essere fondamentale ora più che mai, ecco perché il ritorno dei gruppi organizzati contro la Lazio può dare una grande mano. La gara di Coppa Italia può rappresentare tanto per Gattuso e la sua squadra, perché attraverso la coppa nazionale si può arrivare in Europa. Anche De Laurentiis, che sta pensando alla rifondazione, spera di andare avanti in questa competizione anche trovare stimoli ed entusiasmo.