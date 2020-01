Allan non gioca svelato il mistero: si è sottoposto ad esami strumentali

Allan non gioca nella sfida di Coppa Italia con la Lazio, il calciatore ha un problema all’anca e si è sottoposto ad esami strumentali.

Il caso Allan in casa Napoli è scoppiato immediatamente dopo la diramazione delle convocazioni da parte di Gennaro Gattuso. La notizia di un’esclusione di Allan dai convocati per Napoli-Lazio, unita al diverbio con Mertens nel mini ritiro di Castel Volturno, ha fatto spaventare. Secondo quanto riferisce Sky Allan non gioca per un infortunio, un problema all’anca che non gli ha permesso di essere presente al San Paolo. La sfida con la Lazio si giocherà questa sera alle 20.45 con diretta Tv su Rai ed in streaming sulla piattaforma Rai Play. Allan sarà assente, quindi il Napoli dovrà sostituirlo con Fabian Ruiz o Elmas, con il macedone che sembra favorito anche per far tirare un po’ il fiato allo spagnolo che fino ad ora è sempre stato presente.

Allan non convocato: rientra l’allarme?

Allan non gioca con la Lazio e subito è scattato l’allarme. Il brasiliano fu protagonista anche di un diverbio con il vice presidente Edo De Laurentiis in quella famosa notte dell’ammutinamento. Per questo si era pensato al peggio, con Gazzetta dello Sport che aveva paventato anche una cessione di Allan a giugno. Le notizie che arrivano da Sky sono confermate anche da Francesco Modugno che fa sapere come un forte richiamo di preparazione possa portare a qualche infortunio muscolare. Gennaro Gattuso al suo arrivo a Castel Volturno ha voluto puntare molto sulla tenuta atletica dei suoi calciatori. Tanto che nelle prime settimane di lavoro ha ‘sfinito’ i calciatori con doppie sedute per cercare di mettere benzina nelle gambe. Carichi di lavori che hanno inciso anche su Allan uno dei più generosi in queste ultime partite giocate, nonostante le prestazioni degli azzurri siano state tutt’altro che esaltanti.