Napoli-Lazio, i convocati di Gattuso: Fuori Allan, si ferma un attaccante

I convocati di Gattuso per Napoli-Lazio di Coppa Italia. Fuori Allan si ferma anche un attaccante. Ringhio con gli uomini contati.

Il Napoli prepara la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Gennaro Gattuso ha diramato i convocati per la gara del San Paolo, a sorpresa resta a casa Allan. Indisponibile anche Younes. La società azzurra ufficializza l’acquisto di Amir Rrahmani dal Verona a titolo definitivo.

Gattuso vuole vincere la sfida contro la Lazio per continuare il cammino in Coppa Italia, il tecnico rinuncia ad Allan che secondo quanto riporta il comunicato del club è out per un affaticamento muscolare.

Il centrocampista brasiliano, secondo le indiscrezioni, si è reso protagonista di un duro confronto con Mertens riguardo alle rispettive condizioni fisiche. Gattuso potrebbe lanciare Demme dal primo minuto.

Oltre ad Allan saranno assenti anche Mertens, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam. Alla lista si è aggiunto all’ultimo momento anche Younes, per un trauma contusivo subito durante l’ultimo allenamento.

NAPOLI-LAZIO I CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Leandrinho, Milik.

IL NAPOLI UFFICIALIZZA AMIR RRAHMANI

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Amir Rrahmani, difensore kosovaro rivelazione di questa prima parte di stagione con la maglia del Verona. Il giocatore classe ’94 approda in azzurro a titolo definitivo a partire dalla prossima stagione.

In uscita, sono diverse le squadre interessate a Younes, dal Genoa al Torino, ma secondo Sky sport nel calderone del calciomercato si è inserita il Sassuolo, pronta a rinforzare il proprio attacco con il 26enne che ha all’attivo anche diverse presenze con la Nazionale tedesca.