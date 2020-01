Napoli-Lazio le formazioni ufficiali: Lobotka debutta con Demme

Napoli-Lazio le formazioni ufficiali. Gattuso fa debuttare la coppia Demme-Lobotka. In attacco Callejon e non Lozano.

Napoli-Lazio si disputerà questa sera nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 20.45.

Sarà il 21° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Al San Paolo Gattuso cerca la rivincita dell’ultima sfida di Serie A, condizionata dall’errore clamoroso di Ospina. Assenze importanti per entrambe le formazioni.

Napoli senza Allan, Lazio senza Luis Alberto, rimasto a Roma a causa di un affaticamento muscolare. Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina.

NAPOLI-LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo.

ARBITRO: Massa di Imperia.

NAPOLI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta esclusiva in chiaro la sfida Napoli-Lazio su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da…

NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Tifosi di Napoli e Lazio e tutti gli appassionati potranno vedere la partita Napoli-Lazio anche in diretta streaming mediante Rai Play, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app gratuita per sistemi iOS e Android.