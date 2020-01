Sconcerti su Lozano non le manda a dire. Il giornalista preferisce Ounas nel Napoli e critica l’ex PSV ritenendolo inutile al gioco di Gattuso.

Hirving Lozano è stato l’acquisto più costoso dell’Era De Laurentiis. Il messicano è stato fortemente voluto da Carlo Ancelotti, che lo aveva seguito ai mondiali.

Lozano in magli azzurra ha esordito con un goal alla Juventus, e lasciava intendere che il Napoli avesse fatto l’ennesimo acquisto top, invece l’ex PSV si è eclissato fino ad arrivare ai margini della squadra.

Su Radio Marte, l’editorialista del Corriere della sera, Mario Sconcerti ha espresso alcune considerazioni su Lozano e il Napoli:

“Hirving Lozano non è questo. Non è mai stato un fuoriclasse, ma non è questo; questo è un giocatore quasi inutile. Si rimpiange Adam Ounas? Si: faceva qualcosa, saltava uomo e metteva in confusione le difese“.

Sconcerti su Lozano poi aggiunto: “Lozano mi dà impressione di un contropiedista: lo è e lo è sempre stato. In una squadra che tiene il pallone come fa il Napoli, non c’entra niente.

Sarebbe un calciatore utile ad una squadra come l’Inter di Antonio Conte, per come gioca? Andrebbe bene alla Fiorentina, per come la vedo io“.