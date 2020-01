Il Napoli cerca un attaccante, Ceccarini sicuro: “Si fa solo in un caso. Eriksen-Inter, chiusura vicina”.

Calciomercato – Il Napoli cerca un attaccante, una voce che circola oramai da qualche giorno negli ambienti azzurri. Richiesta arrivata da Gattuso.

Niccolò Ceccarini esperto di calciomercato intervenuto a Radio Goal ha parlato della possibilità del Napoli di prendere un attaccante: “Si fa solo se va via Llorente“. Secondo il giornalista il Napoli “ha già due punte di ruolo e quindi difficilmente ne prenderebbe una terza. Discorso diverso se va via Fernando Llorente“. In questi giorni per il ruolo di vice Milik si è parlato sia di Andrea Petagna della Spal, che di Kevin Lasagna dell’Udinese oltre che di Francesco Caputo del Sassuolo. Nomi non di prima fascia, ma che riflettono il momento attuale del Napoli che va verso la rifondazione. Sulla trattativa per la punta resta molta incertezza, anche perché il Tottenham ha interrotto il pressing per Llorente e l’Inter è impegnata nella trattativa Eriksen.

Napoli, attaccante e terzino in standby

A dieci giorni dalla fine del mercato invernale le trattative del Napoli sono in standby. Gli acquisti di Diego Demme e Stanislav Lobotka, pronti a giocare titolari con la Lazio, sono stati due sussulti degli azzurri. A questa si aggiunge la chiusura della trattativa per Amir Rrahmani, difensore del Verona già acquistato ma che si trasferirà in maglia azzurra a giugno. Il Napoli cerca un attaccante, ma soprattutto un terzino sinistro. La trattativa che porta a Kostas Tsimikas non si è mai veramente interrotta, anzi è stata vicinissima a chiudersi. Il calciatore ora è indeciso perché la SSCN quasi sicuramente non riuscirà a giocare la Champions League il prossimo anno, ma l’obiettivo non è sfumato del tutto. L’uscita di Lorenzo Tonelli e quella di Amin Younes potrebbero accelerare qualche affare in entrata per gli azzurri, ma il tempo diminuisce e bisogna fare in fretta. Giuntoli resta al lavoro, sperando in un colpo finale.