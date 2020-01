Probabile formazione Napoli: Demme e Lobotka titolari, esclusione eccellente in attacco. Luperto ancora una chance?

Demme e Lobotka titolari nella probabile formazione del Napoli che sfida la Lazio in Coppa Italia. Gattuso rilancia anche Lozano che gioca con Milik.

Napoli-Lazio di Coppa Italia è una sfida decisiva, di quelle da non sbagliare in cui giocarsi il tutto per tutto. Lo sa Gennaro Gattuso che nel suo sfogo a Castel Volturno lo ha detto chiaramente: “Gioca solo chi dà l’anima in allenamento e sul campo da gioco“. Via i musi lunghi, via i dubbi e le incertezze, chi ha dei problemi resta fuori. Così con l’assenza di Allan, non convocato per il match di questa sera al San Paolo, ci sarà spazio anche per Demme e Lobotka che giocano titolari. Il tedesco era già sicuro di un posto da centrale di centrocampo, ma secondo Corriere dello Sport Allan sarà sostituito proprio da Lobotka. Novità anche in attacco dove Callejon viene fatto fuori, spazio alla coppia Lozano-Milik.

Gattuso lancia titolari Demme e Lobotka: incertezza Luperto

Nella formazione del Napoli che sfida la super Lazio di Simone Inzaghi ritorna anche Meret titolare, ma le incertezze maggiori ci sono in difesa. Maksimovic e Koulibaly sono ancora out, il recupero di Mario Rui offre un terzino di ruolo a Gattuso, ma il centrale di difesa che affiancherà Manolas resta una incognita. Sebastiano Luperto non offre garanzie, ma secondo Corriere dello Sport sarà il difensore pugliese a giocare titolare: a farne le spese sarà Hysaj. Con demme e Lobotka titolari il centrocampo del Napoli si completerà con Zielinski, vero punto cardine di questa squadra. Out Fabian Ruiz, con lo spagnolo distratto dalle voci di mercato e dal fatto di giocare nel ruolo di regista che non riesce a ricoprire nel migliore dei modi. Completa l’attacco Lorenzo Insigne che vorrà dare una gioia al piccolo Mario, il tifosi scoppiato in lacrime in Napoli-Fiorentina, a cui ha regalato una maglia.