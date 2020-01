CorSport – Caso Allan lo vuole Ancelotti, c’è un dato che fa riflettere

Il caso Allan, chiesto sul mercato da Ancelotti, fa riflettere. Secondo il Corriere dello Sport l’infortunio “è reale ma anche provvidenziale”.

Allan Marques Loureiro non gioca titolare con la Lazio, il brasiliano ha un problema all’anca: problema che arriva in un momento delicato e dopo lo scontro con Mertens. Fatalità o caso? Secondo Corriere dello Sport l’infortunio è “reale ma anche provvidenziale“. Nel caso Allan c’è un dato che fa riflettere, il brasiliano “salterà Napoli-Lazio, quella che può valere riabilitazione tecnica e anche morale, lui proprio lui che nel 2018 ne aveva giocate 50 su 50, s’è dovuto arrendere ancora, e quest’anno è già l’ottava volta che gli capita, ad una settimana dal riposo concessogli col Perugia“. Ma c’è un altro fattore che fa pensare, una notizia di mercato con Allan richiesto da Ancelotti che vorrebbe portarlo all’Everton, un discorso che potrebbe svilupparsi nel futuro.

Caso Allan: rinnovo pronto

Intanto Aurelio De Laurentiis sta trattando il rinnovo con il calciatore che a quanto pare è intenzionato a trovare un accordo. Questo non escluderebbe un avvicinamento di Allan ad Ancelotti, che all’Everton lo porterebbe volentieri col benestare del club inglese. Ma il caso Allan è fitto ed intricato e potrebbe risolversi solo nei prossimi mesi quando, si spera, il clima intorno allo spogliatoio spaccato del Napoli si sarà calmato. Intanto il brasiliano, finito nel caos dopo la sostituzione di Napoli-Fiorentina, resta fuori dalla formazione titolare che affronterà la Lazio e si proverà a recuperarlo per la sfida con la Juventus. Gara in cui si proverà a recuperare Dries Mertens, infortunato che è ritornato a Castel Volturno dopo le cure in un centro in Belgio. Formazione a parte nella sfida con la Lazio il Napoli registrerà un rientro, quello del tifo organizzato pronto a scaldare di nuovo il San Paolo per aiutare la squadra ad uscire dal ristagno in cui è caduta da qualche mese.