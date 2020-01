Il San Paolo boccia Fabian Ruiz, ecco il gesto clamoroso

Il San Paolo boccia Fabian Ruiz, fischi si sono sentiti in maniera chiara al momento della sostituzione con Fernando Llorente.

Il regista adattato del Napoli ha fornito un’altra prova scialba. Segnale chiaro che serve urgentemente un acquisto in mezza al campo. Il Napoli ci sta provando con Stanislav Lobotka, ma la trattativa non è stata ancora chiusa. Fabian Ruiz è stato utilizzato di nuovo da regista, non è il suo ruolo è evidente. Non ha i tempi, ha un solo piede su cui fare perno e non riesce a rientrare con decisione. Il San Paolo boccia Fabian Ruiz, i fischi forse sono una punizione eccessiva per un calciatore che sta giocando forzatamente nel ruolo di metodista. Qualcosa sul mercato bisogna fare, è necessario e lo si vede oramai da tempo. Gattuso attende il suo regista, la speranza è che la trattativa con il Celta Vigo possa essere chiusa a breve.

Fabian Ruiz e il rinnovo

Il San Paolo boccia Fabian Ruiz e quei fischi al momento della sostituzione con Llorente, sono frutto anche di un tira e molla per il rinnovo. Da tempo oramai si parla del prolungamento del contratto dello spagnolo che vorrebbe restare a Napoli, ma non ha ancora trovato l’accordo con il la SSCN. Aurelio De Laurentiis ha offerto un aumento di ingaggio importante, ma vuole inserire una super clausola rescissoria dal 180 milioni di euro. In questo modo vuole tenere lontane Real Madrid, Barcellona e Manchester City, oppure fare una grande plusvalenza in caso di cessione. Gli agenti del calciatore tentennano e questo sta infastidendo i tifosi. I fischi per lo spagnolo sono un segnale di malessere del pubblico azzurro, che ha comunque cercato di incitare i calciatori in campo. Applausi sono stati riservati a Lorenzo Insigne nel momento in cui ha scheggiato la parte alta della traversa su punizione.