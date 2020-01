Napoli-Rodriguez problemi tra i due club per la formula del trasferimento. Andrea Petagna ha detti si agli azzurri. Giuntoli ripensa a Tsmikas.

Aurelio De Laurentiis e Giuntoli in queste ore sono molto attivi sul calciomercato. La società partenopea dopo aver ufficializzato l’arrivo di Matteo Politano lavora per chiudere le ultime trattative.

Sul fronte delle entrate nelle ultime ore si complica la trattativa Napoli-Rodriguez. Da Ferrara Andrea Petagna ha detto si alla proposta del Napoli, Giuntoli valuta anche alcune alternative nel caso qualche trattativa non andasse a buon fine.

Sul calciomercato del Napoli è intervenuta la redazione di Sky sport 24 che ha raccontato le ultimissime notizie sui movimenti del Napoli:

NAPOLI-RODRIGUEZ

“Ricardo Rodriguez è un’opportunità di mercato per il Napoli, il Milan lo vuole vendere a titolo definitivo, mentre i partenopei vorrebbero il calciatore in prestito con diritto di riscatto. A queste condizioni l’affare non si può fare.

Si potrebbe lavorare ad una soluzione da un milione di prestito e 5 milioni di riscatto obbligatorio a giugno. Il calciatore svizzero non è stato convocato per Milan-Torino, un segnale importante sul suo probabile addio alla maglia rossonera“.

IL SI DI PETAGNA E LE ALTERNATIVE DI GIUNTOLI

“Il Napoli non lavora solo su Rodriguez, Giutoli cerca anche un nuovo attaccante. Il ds dei partenopei è pronto a prendere Andrea Petagna. Il Napoli sta cercando di chiudere a 17 milioni più bonus, sono queste le cifre della possibile operazione.

Il calciatore eventualmente arriverà a Napoli dal primo luglio, la SPAL non vuole cederlo a gennaio. La trattativa sta andando avanti spedita, Petagna ha già detto sì al Napoli.

Il Napoli, non è sicuro del buon esito della trattativa per Rodriguez e continua a lavorare anche per Tsimikas, terzino greco. Giuntoli sta lavorando su più tavoli e poi deciderà eventualmente su quale nome puntare. Fernando Llorente potrebbe essere una soluzione d’esperienza per l’Inter“.