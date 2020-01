Tsimikas al Napoli, il terzino tentenna: ecco la motivazione

Kostantinos Tsimikas al Napoli è un’affare ancora possibile. Il calciomercato azzurro è vivo ma il terzino greco tentenna, c’è la concorrenza dell’Arsenal.

Il rischio di non giocare la Champions League il prossimo anno è alla base dei tentennamenti di Tsimikas che al Napoli verrebbe di corsa, ma non vuole rinunciare all’Europa.

Secondo il Corriere dello Sport è proprio questa preoccupazione a mettere un freno ad una trattativa che nelle settimane scorse è stata molto vicina alla conclusione.

Il rischio in situazioni del genere, è rappresentato dalla concorrenza silenziosa che naviga lecitamente nell’ombra: Tsimikas è stato più vicino al Napoli di quanto si possa sospettare, poi l’inevitabile tentennamento e il ‘pericolo’ ora assai concreto di non poter giocare la Champions ha avuto lo stesso effetto d’una goccia gelata sui fogli di carta già pronti. Ma non è finita perché tempo a disposizione ancora ce n’è: il Napoli ah chiesto pazienza all’Oympiacos ed a Tsimikas

Calciomercato Napoli: Tsimikas attende, Ghoulam futuro incerto

I tentennamenti di Tsimikas sono legati anche al futuro di Fouzi Ghoulam. A meno di clamorosi ripensamenti il Napoli difficilmente riuscirà a cedere il terzino sinistro che è diventato una sorta di rebus a Castel Volturno.

Dall’infortunio Gholam non è praticamente mai più rientrato. La testa gioca brutti scherzi da questo punto di vista e Gattuso non può sempre fare i conti con l’emergenza. Così Tsimikas per il Napoli diventa una necessità oltre che che un’opportunità.

Nelle prossime settimane la SSCN si muoverà sul mercato e cercherà di resistere all’offensiva dell’Arsenal, interessato al terzino 24enne dell’Olympiacos.

Mario Rui sulla fascia mancina non può giocarle tutte, Luperto non sembra a suo agio in quel ruolo e quindi un provvedimento si deve prendere. L’affare Tsimikas viene tenuto in caldo, con la speranza di poter affondare il colpo entro la fine del mercato invernale.