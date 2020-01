Clamoroso – “Il Chelsea vuole Mertens”, arriva una secca smentita

Il Chelsea vuole Dries Mertens già a gennaio, la notizia di calciomercato viene lanciata da Gianluca Di Marzio, ma arriva anche una smentita.

Gli ultimi giorni di mercato sono infuocati per la SSC Napoli, impegnata in trattativa in entrata ed in uscita. Andrea Petagna è vicinissimo a sostenere le visite mediche, ma Gattuso potrebbe perdere uno dei suoi migliori attaccanti. “Il Chelsea ci prova subito per Mertens” questo il tweet di Gianluca Di Marzio esperto di mercato di Sky, che paventa l’ipotesi di una cessione del belga già a gennaio. Mertens ha il contratto in scadenza a fine anno e da febbraio può sottoscrivere un contratto con qualsiasi altro club. Su di lui si è fiondata l’Inter pronta a prenderla a parametro zero. Resta ancora qualche margine per la trattativa di rinnovo di Mertens con il Napoli, anche se i problemi da superare sono ancora tanti.

Calciomercato Napoli: il futuro di Mertens

Per Mertens al Chelsea arriva una smentita da parte di Kiss Kiss Napoli che cita fonti vicini al club. “Mertens restal al Napoli” fanno saper dalla radio ufficiale della società. Dunque nessun progetto di lasciar partire il belga, almeno fino a giugno, quando le strade di Napoli e Mertens sembrano destinate a dividersi inevitabilmente. La proposta di rinnovo offerta da De Laurentiis non soddisfa le esigenze del belga, che vorrebbe rassicurazioni anche sul progetto di tecnico intorno alla squadra. Inoltre Mertens chiede un anno in più di contratto, rispetto al biennale proposta da Aurelio De Laurentiis. Nonostante tutto il belga è molto legato alla città di Napoli e quindi pone sempre la speranza di poter trovare un punto di incontro con il club. Intanto il Napoli tiene vive le piste che portano anche a Nandez del Cagliari, così come quelle relative a Kumbulla e Amrabat, entrambi del Verona.