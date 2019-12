Rinnovo Mertens, cambiano le cifre. Fissato l’incontro, segnali positivi.

Rinnovo Mertens non c’è accordo sulle cifre, ma resta la buona volontà delle parti di continuare a trattare. Ecco le novità.

Con l’acquisto praticamente chiuso di Stanislav Lobotka il Napoli vira su altri obiettivi. Il rinnovo di Mertens è uno di questi, ma non c’è accordo sulle cifre. Il calciatore belga sembrava praticamente pronto a partire, addirittura già a gennaio. L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea ha cambiato le carte in tavola, anche grazie alla volontà del giocatore. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport ci sono spiragli positivi. Un riavvicinamento c’è già stato nelle scorse settimane, con il belga che ha fatto sapere di voler restare in maglia azzurra. La SSCN di Aurelio De Laurentiis ha formulato anche un’offerta e fatta recapitare al calciatore. Qualche passo in avanti è stato fatto, ma la soluzione della vicenda non è vicinissima. C’è però la buona volontà di dialogare.

Manca l’accordo sulle cifre

Il rinnovo di Mertens non è stato ancora chiuso perché sono differenti le cifre proposte dagli interlocutori. Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha messo sul piatto 2 anni di contratto a 3 milioni di euro. L’entourage del belga chiede 3 anni di contratto a 4 milioni di euro. A quanto pare il presidente del Napoli potrebbe fare una deroga sullo stipendio, arrivando a 3,5 milioni ma non sulla durata del rapporto. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, quando potrebbe esserci un’ulteriore schiarita. Dries Mertens ha espresso più volte la volontà di restare in maglia azzurra e questo alla fine potrà fare la differenza. Difficile invece il rinnovo di Callejon che resta bloccato. Dall’Inghilterra non si spengono le voci su Insigne. Si era parlato dell’Everton di Carlo Ancelotti, ma Sky UK ha ribattuto una notizia clamorosa: Klopp vuole Insigne. Le lusinghe del Liverpool sono importanti, ma per assecondarle bisognerà presentarsi con una congrua offerta da Aurelio De Laurentiis.