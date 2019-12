“Lobotka è un calciatore del Napoli” fumata bianca al summit

“Lobotka è un calciatore del Napoli” a riferirlo è calciomercato.com. Fumata bianca durante il summit di Madrid con gli emissari del Celta Vigo.

Lobotka è un calciatore del Napoli sulla base di un accordo trovato tra la SSCN ed il Celta Vigo. La società di Aurelio De Laurentiis a Madrid ha alzato l’offerta per il calciatore, portando la parte fissa a 16 milioni di euro. A questi aggiungeranno dei bonus che porteranno il totale tra i 18 e i 20 milioni di euro complessivi. In questo modo, secondo quanto fa sapere calciomercato.com, è stata trovata l’intesa tra le parti. La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio, ma già in mattinata c’erano state delle schiarite sulla trattativa. A pesare è stata la volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra. Cristiano Giuntoli ha lavorato di diplomazia, prima con gli agenti del calciatori poi con gli emissari del club che milita in Liga. Secondo Sky mancherebbe ancora l’ok del presidente del Celta, ma la strada è in “netta discesa”.

Ufficialità Lobotka

Per dire che Lobotka è un calciatore del Napoli manca l’ufficialità. Ma da più parti l’affare viene descritto come chiuso. Anche dalla Spagna parlano di trattativa in discesa. Bisogna mettere tutto nero su bianco e formalizzare l’acquisto. Il Napoli ha proposto al calciatore un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione. Bisognerà capire se le cifre saranno confermate, ma non si dovrebbe discostare di molto. Lobotka sarà il primo rinforzo per Gennaro Gattuso, che potrebbe schierarlo anche per la prima gara del 2020. Il 6 gennaio allo stadio San Paolo di Napoli e gli azzurri in campo potrebbero avere Lobotka in regia. Superato lo scoglio più delicato in mezzo al campo la società partenopea si potrà concentrare tra rinnovi e cessioni. Mertens sembra vicino alla firma, mentre Callejon è in uscita. A Liverpool si sonda Insgine, così come il Marsiglia vuole Ghoulam. Giuntoli continua a tenere d’occhio Rodriguez del Milan ed a formalizzare gli affari Rrahmani e Amrabat.