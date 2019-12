“Rinnovo Mertens, sviluppi positivi”, il belga può restare a Napoli

“Il rinnovo di Mertens potrebbe arrivare a breve” a sottolinearlo è Valter De Maggio giornalista e direttore di Radio Goal.

Rinnovo Mertens ultime notizie. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio sono stati fatti passi avanti per la permanenza del calciatore in maglia azzurra. Sarebbe un passo avanti importante dato che in queste settimane si è assistito all’ennesimo tira e molla tra società e calciatore. Dries Mertens ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2020 e già da gennaio potrebbe contrattare con altre squadre. Il Napoli è intenzionato a tenerlo, anche perché dal punto di vista fisico è ancora integro. I tifosi della SSC Napoli sono affezionati al calciatore e vorrebbero tenerlo in rosa. La società sta facendo passi avanti per poter continuare il rapporto, mettendo sul piatto altri due anni di contratto. I segnali sono positivi e dopo il rinnovo di Allan potrebbe arrivare anche quello di Ciro Mertens.

Mertens: contratto e cifre

Del rinnovo di Mertens parla anche la redazione di Sky Sport che pure segnala un avvicinamento tra le parti. Piccoli ma significativi passi avanti tra il club ed il calciatore. Dopo le dure parole di De Laurentiis ed il possibile passaggio in Cina, la situazione è cambiata. Anche il caos multe, che pure aleggia, va pian piano affievolendosi. Così sono potute ricominciare le trattative per i rinnovi. Sulla decisione finale peserà anche la volontà del calciatore, con il belga che vorrebbe restare in maglia azzurra. La distanza tra le parti è la durata del contratto: l’attaccante vorrebbe un prolungamento di tre anni. Il Napoli mette sul piatto quattro milioni di euro per due stagioni. L’intesa di base c’è ed anche la volontà di chiudere, scacciando le avance del Borussia Dortmund che si è già assicurato Haaland per gennaio. Intanto dall’Inghilterra potrebbe arrivare un’altra minaccia, questa volta per Loreno Insigne.